Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerelde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

MGM Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün ve yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, rüzgarın, bugün, akşam saatlerinden itibaren bölgede (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.