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  3. 02 Mayıs 2020 16:55

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağışlar önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre: ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. 

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra Trakya'daki Edirne, Tekirdağ ile Kırklareli'nde kuvvetli (21-50kg/m2), yarın ise aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu şehirlerde oturanların olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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