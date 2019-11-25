Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Sel, yıldırım, fırtına...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir geneli için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve fırtına için dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.



Sabahın ilk saatlerinde İzmir ve Ege Bölgesinde başlayan sağanak yağış kuvvetini arttırıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, özellikle akşam saatlerinde yağışın kuvvetleneceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Öte yandan yapılan uyarıda kuvvetli sağanak yağışın akşam 19.20’ye kadar süreceği bildirildi.

MERSİN'E FIRTINA UYARISI

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinin denizlere ait meteorolojik uyarıya yer verildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz’in doğusunda, doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, bu gece saat 02.00 sıralarından itibaren kuvvetini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkacak fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















