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  3. 06 Nisan 2018 09:11

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurdun batı kesimleri için yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara’nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 23
İstanbul: Parçalı bulutlu 18
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 24
Adana: Az bulutlu ve açık 29
Antalya: Parçalı bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24

İHA

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