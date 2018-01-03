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  3. 03 Ocak 2018 09:22

Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''

Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları 2 gün sürecek yağmurlu ve ılık hava dalgasının ardından yükselerek 19 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji'den şaka gibi uyarı: ''Hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaşacak''
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Bu pazar Türkiye ocak ayında alışık olmadığı bir manzara ile karşılaşacak. Yurdun tümünde artacak olan sıcaklıklar İstanbul’da 15 derece, Ankara’da 12 derece, İzmir’de 17 derece, Antalya’da ise 19 derece dolaylarında seyredecek. Güneş yurdun tamamında kendini gösterecek, en düşük gündüz sıcaklığı Ardahan’da hissedilecek, gündüz sıcaklığı -3 derece olarak ölçülecek.

GEÇEN SENE AYNI GÜN TÜRKİYE KAR ALTINDAYDI!

Geçtiğimiz sene yeni yıla karlı havanın etkisi altında giren Türkiye, ocak ayının ilk haftasını da soğuk hava dalgasının etkisiyle geçirmişti. Bu pazar günü 20 dereceye yakın beklenen sıcaklıklar, geçtiğimiz sene aynı gün çoğu ilimizde 1-2 derece civarında seyretmiş, kıyı bölgelerimiz hariç tüm yurtta kar kendini göstermişti. Bu sene kafaları karıştıran sıcaklıkların vatandaşa pozitif etkisi ise doğalgaz faturalarındaki düşüş oldu.

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