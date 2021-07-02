Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Hafta sonu için plan yapanlara kötü haber

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'nin batısından başlayan yağışlar hafta sonu şiddetini arttıracak. Özellikle ayrlar sonra kısıtlamasız olacak ilk pazar günü sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından, cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

HANGİ SAATLERDE ETKİLİ OLACAK?

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın cumartesi günü 02.00- 20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MARMARA'NIN BATISI İÇİN DE UYARI

Öte yandan müdürlük tarafından Marmara'nın batısı için de sağanak uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Marmara'nın batısında etkili olması beklenen sağanağın saat 21.00'e kadar devam edeceği kaydedildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç, Van’ın kuzey ve doğu, Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla İç Ege'nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Düzce,Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















