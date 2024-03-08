Meteoroloji'den sel, dolu ve fırtına alarmı !

Meteoroloji, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde dolu, fırtına ve sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için dolu, fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Meteoroloji radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

İHA