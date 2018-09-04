Meteoroloji'den sıcak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devan edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceğini bildirirken, iki il içinde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir"denildi.



Merkez ayrıca, rüzgarın Tunceli ile Bingöl’de orta kuvvet ve kuvvetli eseceğini bildirirken, diğer illerde hafif ve orta kuvvette olacağını duyurdu.