Meteoroloji'den turuncu alarm! İstanbul'u kar fırtınası vuracak

Meteoroloji, Marmara'nın batısı için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın hızı 100 kilometreyi bulacak. İstanbul Valisi Yerlikaya, ''Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım'' dedi.

Türkiye'nin büyük bölümü soğuk ve kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Şubat Pazar günü beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul ve İzmir için turuncu alarm veren Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Şırnak, Yalova.

MARMARA'YI KUVVETLİ FIRTINA VURACAK



MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

AKOM'dan yapılan açıklamada da, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi. Öte yandan İSKİ'den yapılan uyarıda "soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi de izole edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

OKULLAR İPTAL EDİLEBİLİR

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'e sosyal medya hesabından açıklama yaparak İstanbulluları pazar günü için uyardı. Şen; "İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Sıcaklık 8 derece. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur." dedi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise okulların tatil olduğu bu dönemde kar yağışı sebebiyle tatilin uzayabileceğini belirtti. Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Çok önemli bir husus. İstanbul'a geçen sene 24 Ocak'taki gibi bir kar fırtınası gelebilir. Yine bir vortex kar yağışı. Saatler içerisinde yüksek bir kar birikimi olabilir ve rüzgar hızı bu sefer 100 km'ye kadar çıkabilir. Okul tatili uzayacak gibi görünüyor..''

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalar yaptı. Çalışkan, "Cumartesi gece saatlerinden itibaren İstanbul'un genelinde etkili olacak kar yağışının, pazar ve pazartesi günü süreceğini söyleyen Çalışkan, ''Salı günü de devam edebilir. Bu sebeple okul tatili uzayabilir'' diyerek uyarıda bulundu.

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