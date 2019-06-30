Meteoroloji'den uyarı geldi ! Salı gününe kadar etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın salı gününe kadar etkisini sürdürmesi, salı gününden sonra ise hava sıcaklarının tekrar yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji'den bugün için şiddetli yağış uyarısı da yapıldı.
Bugün Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun’un doğusu ve Ordu’da kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskınları ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Bugün ve yarın havanın kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN TEKRAR YÜKSELECEK
Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.
GÜNLÜK TAHMİN
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ: