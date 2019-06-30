Meteoroloji'den uyarı geldi ! Salı gününe kadar etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın salı gününe kadar etkisini sürdürmesi, salı gününden sonra ise hava sıcaklarının tekrar yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji'den bugün için şiddetli yağış uyarısı da yapıldı.



Bugün Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun’un doğusu ve Ordu’da kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskınları ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Bugün ve yarın havanın kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN TEKRAR YÜKSELECEK

Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi bekleniyor.

GÜNLÜK TAHMİN

BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















