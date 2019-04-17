Meteoroloji'den uyarı geldi ! Şemsiyeleri çıkarın...

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Antalya hariç),İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Çanakkale, Denizli, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.