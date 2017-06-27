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  3. 27 Haziran 2017 10:21

Meteoroloji'den uyarı ! Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji, 8 ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den uyarı ! Öğle saatlerine dikkat
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu; Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Afyonkarahisar, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak ve sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

 Adana: Az bulutlu ve açık 35

 Antalya: Az bulutlu ve açık 32

 Samsun: Az bulutlu 25

 Trabzon: Az bulutlu 27

 Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

hava durumu , meteoroloji