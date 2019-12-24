Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de devam eden yağışlar bu geceden itibaren etkisini artıracak. Yarın gece saatlerine kadar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Öte yandan, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Bununla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının sebep olacağı başta tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sıcaklıkların düşeceği bölgede Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Giresun dışında), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli, Mersin ve Adana çevreleri ile Osmaniye'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulundu.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















