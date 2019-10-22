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  3. 22 Ekim 2019 07:45

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde sağanak yağış ve sis etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da İstanbul da dahil olmak üzere, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

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