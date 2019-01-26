Meteoroloji'den uyarılar art arda geldi!

Meteoroloji'nin yayınladığı uyarı açıklamasında "Toz taşınımının Cumartesi akşam saatlere kadar güneybatılı akışlarla birlikte Ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi ve Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadesini kulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu(Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların; Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ART ARDA UYARILAR

Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve fırtına (70-90 km/sa, zaman zaman 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının yarın Cumartesi akşam saatlerine kadar güneybatılı akışlarla birlikte Ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi ve başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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