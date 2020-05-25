Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Kış geri geliyor!

Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklarla boğuşan Türkiye bu hafta yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yarından itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Türkiye, yurdun batısından başlamak üzere yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da önemli düşüşler görülecek.

26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günü yurdun kuzey batısı ile batısında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri ise yağışlar Orta Anadolu, Güney bölgeleri ve Karadeniz'in tamamını kapsayacak şekilde genişleyecek.

Türkiye, yurdun batısından başlamak üzere yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da önemli düşüşler görülecek.

26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günü yurdun kuzey batısı ile batısında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri ise yağışlar Orta Anadolu, Güney bölgeleri ve Karadeniz'in tamamını kapsayacak şekilde genişleyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın ise Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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