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  3. 29 Mart 2020 15:47

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yarın havanın çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Hafta boyunca yer yer sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi! İşte 5 günlük hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı, Karadeniz (Çorum, Amasya hariç), Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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