Meteoroloji'den yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir’in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya’nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı ve bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 19

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27