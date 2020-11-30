Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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