Dilek İmamoğlu'ndan Semiha Yıldırım açıklaması
Dilek İmamoğlu'ndan Semiha Yıldırım açıklaması
Fatih Portakal: ''Nereden baksan vicdansızlık...''
Fatih Portakal: ''Nereden baksan vicdansızlık...''
Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...
Dolmabahçe'de seçim toplantısı ! Erdoğan ve Binali Yıldırım...
CHP'den ''Ankara'da oylar yeniden sayılacak'' haberine yalanlama
CHP'den ''Ankara'da oylar yeniden sayılacak'' haberine yalanlama
CHP'den İstanbul'daki oyların durumuyla ilgili açıklama
CHP'den İstanbul'daki oyların durumuyla ilgili açıklama
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
Yalova'da oylar bir kez daha sayıldı; İşte sonuç !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Nisan 2019 21:20

Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller ve bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yağış uyarısı ! Şemsiyeleri hazırlayın...
A+ A-

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir ve Ankara'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

yağış , meteoroloji , uyarı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM