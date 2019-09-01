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  3. 01 Eylül 2019 10:21

Meteoroloji'den yağış uyarısı Şemsiyeleri hazırlayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı Şemsiyeleri hazırlayın...
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Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

sağanak yağış , meteoroloji
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