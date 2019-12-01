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  3. 01 Aralık 2019 09:36

Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerine gök gürültülü sağanak yağış ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı !
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İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da beklenen yağış başladı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı.

Kartal'da başlayan yağış hafif sağanak şeklinde meydana geldi.

Zaman zaman da şimşekler gözlendi.

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