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  3. 06 Aralık 2019 23:04

Meteoroloji'den yeni uyarı ! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış beklendiğini açıklayayrak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den yeni uyarı ! Hafta sonuna dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

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sağanak , meteoroloji , marmara , güneydoğu anadolu
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