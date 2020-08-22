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  3. 22 Ağustos 2020 09:07

Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Kırmızı alarm verildi

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre özellikle bu hafta sonu Türkiye'nin doğusu çok şiddetli yağışların etkisi altında olacak. İşte 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Kırmızı alarm verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Trabzon’un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi, Artvin’in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde Giresun'un doğusunda, pazar günü Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, bölgede yaşayan vatandaşları, sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Uyarı, meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan 'renk kodu sistemi' kapsamında 'turuncu' kategoride yer aldı.

Hava durumunun tehlikeli olduğu turuncu kategoride, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülüyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Vatandaşların, çok tedbirli olması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminleri takip etmesi gerekiyor.
 
Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Giresun'un doğusu, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.
 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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