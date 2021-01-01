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  3. 01 Ocak 2021 10:01

Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sarı alarm

Meteoroloji'nin ava durumu raporuna göre; Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul,Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sarı alarm
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Meteoroloji, İzmir çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimleri için sarı uyarıda bulundu. Yağışların İzmir ve Aydın'da kuvvetli olması beklenirken, vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. 

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 SARI ALARM VERİLDİ

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini


 
 

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