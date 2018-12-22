Metin Akpınar: ''Türk milleti zekidir ama akıllı mı, hayır !''

Uzun süredir tiyatro sahnelerinde yer almayan büyük mizah ustası Metin Akpınar, Halk Arenası'nda önemli bir karar aldı. Kendisinden tiyatro oyununda yer almasını isteyen Müjdat Gezen'e, "Ömrümü uzatırsın" diyerek evet cevabı veren Akpınar, salondan büyük alkış aldı.

Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu haftaki konukları Türk tiyatrosunun iki dev ismi, büyük mizah ustaları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen oldu. Yoğun ilgi gören programda mizah ustası Müjdat Gezen uzun süredir tiyatroda yer almayan büyük tiyatro oyuncusu Metin Akpınar’a tiyatrosunda oynama teklifinde bulundu.

Gezen, “Milyonlarca seyirci var. Bunların önünde bana ‘sezona beraber bir tiyatro yapacağız’ der misin?” diye söz istedi. Usta oyunca Metin Akpınar ise Gezen’e “Ömrümü uzatırsın” diye cevap verdi. Akpınar’ın verdiği bu söz salondan büyük alkış aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yok edilemeyeceğini Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin yok edilemeyeceğini belirtti. Metin Akpınar, "Bay Kemal! Bay Kemal! takip edeceğin tek lider var, Mustafa Kemal..." dedi.

Metin Akpınar’ın programa damga vuran sözü ise Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili oldu. "Tarihte yüzünü Sovyetlere dönüp koltukta kalan bir tek Mustafa Kemal var. Sonrasında Adnan Menderes döndü ihtilal oldu, Demirel döndü ihtilal oldu, darısı kimin başına..." diyen Metin Akpınar adeta darbe çağrısı yaptı.

"TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR AMA AKILLI MI, HAYIR"

Metin Akpınar'ın 'Türk milleti zekidir, ama akıllı mı, hayır...' sözleri ise ikinci Aziz Nesin vakasıı olarak yorumlandı.