Metin Kıratlı'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Sedat Peker'in kendisine yönelik iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddiaları ve bununla ilgili yapılan yorumlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kıratlı'nın açıklaması şöyle:

"Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı son videosunda Suriye’de ticaret yapmak için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’ya gidilmesi gerektiğini iddia etmişti.

Peker, ''Şimdi sizin Suriye’de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, Külliye’ye gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk işleri söylemiyorum, büyük, kaçak ham petrol, çay, şeker, alimünyum, bakır, ikinci el araç. Milyarlarca dolarlık para'' ifadelerini kullanmıştı.