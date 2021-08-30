Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol