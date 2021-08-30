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Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

Etiketler tsk mehmetçik msb pkk terör terörist
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