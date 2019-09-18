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  3. 18 Eylül 2019 20:19

Metoeroloji'den 4 il için flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak beklendiğini açıkladı.

Metoeroloji'den 4 il için flaş uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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