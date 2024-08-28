Metris Cezaevi'nde yangın

İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'nde bir hükümlü yatağını ateşe verdi.

İstanbul'da bulunan Metris Cezaevi'nde akşam saatlerinde bir mahkumun koğuşundaki yatağı ateşe vermesi sonucunda cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye aracının cezaevine sevk edilmesi sonrasında sosyal medyada "Metris'te hükümlüler isyan çıkarıp, koğuşları ateşe verdi" iddiası yayıldı.

Ancak İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Metris Cezaevinde isyan çıktığı iddialarını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yalanladı. DMM, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir.

Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır.

Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."