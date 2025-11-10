  1. Anasayfa
  Metro istasyonunda şoke eden olay: Bir anda metro aracının üstüne tırmandı!

Metro istasyonunda şoke eden olay: Bir anda metro aracının üstüne tırmandı

Güncelleme:

İstanbul'da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı.

Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı.

Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı.

Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

