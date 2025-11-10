Metro istasyonunda şoke eden olay: Bir anda metro aracının üstüne tırmandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul'da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar şoke olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı.
Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı.
Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı.
Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol