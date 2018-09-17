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  3. 17 Eylül 2018 23:41

Metro Turizm'in sahibi hakkında yeni karar !

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında yeniden yargılanma kararı verildi.

Metro Turizm'in sahibi hakkında yeni karar !
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Hrant Dink cinayeti davalarının firari sanığı eski savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma sonunda açılan dava kapsamında kimi suçlardan hüküm giyen iş adamı Galip Öztürk'ün, diğer 3 hükümlüyle "yeniden yargılanma ve infazın ertelenmesi" talepleri, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan kararda, bir  dava kapsamında hükümlü bulunan Galip Öztürk, Gürkan Yamadağ, Sevgi Mert ve Necmi  Hatipoğlu'nun avukatlarının, yargılamanın yenilenmesi ve infazın ertelenmesi  taleplerinin İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 24 Nisan'da reddedildiği  hatırlatılarak, avukatlarca bu karara itiraz edilmesi üzerine dosyanın  incelendiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısının mütalaasının da alındığı kaydedilen  kararda, eski İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Muammer Akkaş (görevden alınan  FETÖ firarisi) tarafından yürütülen, kapatılan Terörle Mücadele Kanunu'nun 10.  maddesiyle yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin soruşturmasında,  sanıklar hakkında başkaca suçlarla birlikte, "yargı görevi yapanı etkilemeye  teşebbüs, tehdit, gizliliğin ihlali, 6136 sayılı yasaya muhalefet, örgüt kurma ve  yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından kapatılan TMK'nın 10. maddesiyle görevli  İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı ifade edildi.

Dava kapsamında başkaca suçlar yönünden başkaca sanıklara beraat veya  mahkumiyet hükümleri kurulduğu da hatırlatılan kararda, mahkeme heyetinin 19  Nisan 2013 tarihli kararıyla Galip Öztürk'e "tehdit ve örgüt kurmak, yönetmek"  suçlarından 6 yıl 3 ay hapis, diğer sanıklar Necmi Hatipoğlu, Sevgi Mert ve  Gürkan Yamadağ'a benzer oranlarda hapis cezası verdiği hatırlatıldı.

ÖZTÜRK'ÜN HSYK'YA ŞİKAYETİ

Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin bu mahkeme kararlarını 16 Kasım 2017'de  onadığı ve kararın kesinleştiği de bildirilen kararda, Galip Öztürk'ün soruşturma  savcısı Muammer Akkaş hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) 24  Nisan 2014'te yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı ve bu soruşturma  ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da ayrıca başlatılan soruşturmanın halen  devam ettiği dile getirildi.

Kararda, FETÖ'nün bir kısım hedeflerine varmak için yargı ve emniyet  teşkilatındaki elemanlarını kullandığının bilindiği, kişilerin adil yargılanıp  soruşturulduklarının tüm vicdanlarca kabul görmesi gerektiği,  FETÖ üyesi olduğu  sabit olan Muammer Akkaş'ın topladığı delillerin ve delil toplama yönteminin  mutlaka en baştan yeniden değerlendirilmesi gerektiği de belirtilirken, şu  değerlendirme yapıldı:

"Soruşturmanın iddia edildiği gibi yanlı yapılması halinde  soruşturmanın bir istikamette sürdürülmesi sebebiyle rastlanması muhtemel sanık  lehine delillerin toplanmayabileceği, en önemlisi yapılan soruşturma ve  kovuşturmanın kamu vicdanında şüpheyle karşılanacağı, nitekim Galip Öztürk  hakkında Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 15 Kasım 2012 tarihli  kararın, aynı mahkemenin 18 Ağustos 2016 tarihli ek kararı ile infazının  durdurulduğu, bu karara karşı Yargatay Cumhuriyet Başsavcılığının Ceza Genel  Kurulu'na itirazda bulunduğu ve neticenin henüz belirlenmediği, İstanbul 19. Ağır  Ceza Mahkemesince verilen 18 Ekim 2012 tarihli kararın infazının, İstanbul 20.  Ağır Ceza Mahkemesinin 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla durdurularak yargılamanın  yenilenmesine karar verildiği, yeniden yargılamanın henüz neticelenmediği, karar  gerekçesinin; 'sanık Öztürk'ün FETÖ'nün hedefi olduğu ve kurmaca delillerle  mahkum edildiği' iddiasının doğruluğuna dayandığı, bu sebeple Öztürk ve aynı  örgüt gerekçesiyle mahkum edilen Sevgi Mert ile diğer suçlardan mahkum edilen  Necmi Hatipoğlu ile Gürkan Yamadağ'ın eylemlerinin Öztürk'ün eylemiyle birlikte  değerlendirilmesinin gerekmesi nedeniyle yargılamanın yenilenmesi taleplerinin  kabulünün gerektiği anlaşılmıştır."

Sanıklardan Necmi Hatipoğlu'nun "6136 sayılı yasaya muhalefet"  suçundan yeniden yargılanması talebinin reddine de hükmedildiği belirtilen  kararda, diğer eylemler yönünden sanıkların yargılamanın yenilenmesi taleplerinin  kabulü ve bu hükümler yönüyle infazlarının durdurulması yönünde hüküm kurulduğu  dile getirildi.

İnfaz durdurma işlemlerinin asıl mahkeme olan İstanbul 2. Ağır Ceza  Mahkemesi'nde gerçekleştirilmesi de karara bağlandı.

AA

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