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  3. 24 Temmuz 2020 18:56

Metro ve Tramvay seferleri durunca, kadın makiniste saldırdılar

Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınacak cuma namazı nedeniyle meydanın dolmasından sonra metro ve tramvay seferleri durduruldu. Valilik emri ile metro seferlerinin durdurulmasından sonra alana gitmek isteyen vatandaşlar kadın makiniste saldırdı.

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Aysofya'da kılınacak Cuma namazına gitmek için metroyu kullanmak isteyen bir grup, metro çalışmadığı için makiniste saldırdı. Valilik kararıyla seferlerin durdurulmasına aldırış etmeden kadına saldıran kalabalığı güvenlik görevlileri durdurdu.

Ayasofya'nın açılışı için kılınacak Cuma namazına gitmek isteyen binlerce kişi Sultan Ayhmet Meydanı'nı doldurdu.

Meydanın dolmasıyla birlikte Valilik alana alımların durdurulduğunu belirtirken, bölgeye Metro ve tramvay seferleri de durduruldu.

Öte yandan CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, seferlerin durması nedeniyle bir kadın makinistin Ayasofya'ya gitmek isteyenler tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ütebay, "İstanbul valiliği nin emri ile durdurulan metro seferleri sonrasında kadın makinistde saldıran insanlıktan nasiplenmemiş güruh..." ifadelerini kullandı.

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