Metrobüs durağında gözaltına alınmıştı... Flaş karar !

Edinilen bilgilere göre gazeteci Ömer Turan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan bir 'suç duyurusu' üzerine 9 Ocak Salı akşamı metrobüs durağında Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra nezaretten adliyeye sevk edilirken ellerine kelepçe vurulduğu ileri sürülen Turan'ın şikâyeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Turan, serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını Twitter'dan şu sözlerle paylaştı:

“Ahmet Davutoğlu'na ‘Enver Altaylı’yı tanıyor musun?’ diye sordum. Bu sorudan dolayı Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış. Bu konuda daha önce karakolda ifade vermiştim. Soruşturma aşamasında olan bir dosya. ‘İfade vermedim’ diye yakalama kararı çıkarılmış. Benim haberim bile yok. Dün gece 20.30 civarlarında metrobüste gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Sabaha kadar nezarethanede kaldım. Ertesi gün kelepçe takılarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldüm. Dosya hakkında ancak orada bilgim oldu.”

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