Metrobüs kaza yaptı; Seferler durdu

Okmeydanı'nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay Okmeydanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Zincirlikuyu'dan hareket ederek Avcılar istikametine giden metrobüs, önündeki durakta duran bir metrobüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle metrobüsün camları kırılırken, 6 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolculara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine kontrollü olarak devam edildi.

