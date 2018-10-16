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  3. 16 Ekim 2018 17:24

Metrobüs kaza yaptı; Seferler durdu

İstanbul'da iş trafiğinin yoğunlaşacağı saatlere doğru Okmeydanı'nda bir metrobüs aracı kaza yaptı.

Metrobüs kaza yaptı; Seferler durdu
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Okmeydanı'nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre olay Okmeydanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Zincirlikuyu'dan hareket ederek Avcılar istikametine giden metrobüs, önündeki durakta duran bir metrobüse arkadan çarptı. Kaza nedeniyle metrobüsün camları kırılırken, 6 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolculara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine kontrollü olarak devam edildi.
 

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