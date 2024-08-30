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Metrobüs kazasıyla ilgili yeni gelişme

Metrobüs kazasıyla ilgili yeni gelişme
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İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler metrobüs kaza küçükçekmece
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