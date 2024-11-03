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Metroda yer bulamayan yaşlı kadın yere yığıldı

Metroda yer bulamayan yaşlı kadın yere yığıldı
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Bursa'da metroda yolculuk yapan yaşlı kadın ayakta kalınca baygınlık geçirdi.

Bursa'da Nilüfer ilçesine gitmek için toplu taşıma aracına binen yaşlı bir kadın yolcular tarafından yer alamadı. Ayakta yolculuk eden kadın, dakikalar sonra dayanamayıp baygınlık geçirdi. Yaşlı kadının yere düştüğü fark eden bazı vatandaşlar hemen müdahale ederken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, o anlar kameraya yansıdı.

İHA

Etiketler bursa metro toplu taşıma yaşlı kadın
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