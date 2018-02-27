Metroda yürüyen merdiven çöktü !

İstanbul Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa bir kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı. İBB'den olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 'Yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür.' denildi.



İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu 1 kişi oluşan boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde: "Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. İtfaiye olay yerinde yaralı vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor"