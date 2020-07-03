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  3. 03 Temmuz 2020 18:37

Metropoll anketi: ''Erken seçim olmasını ister misiniz?''

Metropoll Araştırma Şirketi, yaptığı son araştırma ile halkın nabzını tuttu. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminden, koronavirüse birçok soruya halkın verdiği cevaplar...

Metropoll anketi: ''Erken seçim olmasını ister misiniz?''
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'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Görev Onayı isimli araştırmada, oranlar belli oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev onayı anketinde sonuç;Evet, onaylıyorum diyenlerin oranı %52Hayır, onaylamıyorum diyenlerin oranı %40,9Fikrim yok diyenlerin oranı ise %7,2 oldu.

Ankette dikkat çeken ayrıntı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine hayır onaylamıyorum diyenlerin sayısındaki artış oldu.

 Daha önce %36,6 olan oran %40,9'a yükseldi.

Türkiye'nin Nabzı ayın 5 rakamı anketi de belli oldu.

Türkiye'nin Nabzı ayın 5 rakamı anketinde konu başlıkları Erken seçim, Libya, İşsizlik, Koronavirüs ve Ayasofya oldu.

Sonuçlar ise şöyle; 

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