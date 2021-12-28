MetroPOLL araştırma: ''İsmail Saymaz adına özür diliyoruz''

MetroPoll’ün kurucusu Özer Sencar, şirkete ait anketi yazan gazeteci İsmail Saymaz’a ‘izinsiz ve yanlış hesaplama’ diyerek tepki gösterdi. İsmail Saymaz’dan ‘özür’ geldi.

MetroPoll Araştırma’nın kurucusu ve CEO’su Özer Sencar, gazeteci İsmail Saymaz’ın köşe yazısında MetroPoll’ün anketini “izinsiz” temin ettiğini belirterek, “yanlış aktardığını” söyledi.

Sencar, sosyal medya hesabından, “İsmail Saymaz bilgimiz ve iznimiz dışında temin ettiği raporumuza ait verileri çok yanlış bir şekilde aktarmış bu günkü yazısında. Yapılan yanlış aktarmalar haklı olarak okuyucuların tepkisini çekmiştir. Onun adına biz özür diliyoruz” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ: HATA HATADIR

Saymaz ise anketin izin gerektirmediğini düşündüğünü söylerken, Sencar’dan yanlış hesaplamalar için özür diledi. Sencar’ın tweet’ine yorum yapan Saymaz, şöyle yazdı:

“Özer bey, her ay onlarca parti, belediye ve bireye verilen anketi temin etmek zor değil. Aleniyet kazandığını ve izin gerekmediğini düşündüm. Ancak verilerin hesaplama hatasını kabul ediyorum. Birkaç saat içeresinde düzelttiysem de hata hatadır. Sizden ve okurlardan özür diliyorum.”

İsmail Saymaz bilgimiz ve iznimiz dışında temin ettiği raporumuza ait verileri çok yanlış bir şekilde aktarmış bu günkü yazısında. Yapılan yanlış aktarmalar haklı olarak okuyucuların tepkisini çekmiştir. Onun adına biz özür diliyoruz.