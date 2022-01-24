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MetroPOLL'den dikkat çeken anket: İmamoğlu mu, Soylu mu ?

MetroPOLL'den dikkat çeken anket: İmamoğlu mu, Soylu mu ?

MetroPOLL Araştırma şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan özel teftişi anketinde soru olarak sordu. Ankete katılanların İBB’ye terörle iltisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmadığı ortaya çıktı.

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör iddiasıyla başlatılan özel teftişe seçmenlerin inanmadığını paylaştı. 

 Özer'in, sosyal medya hesabından paylaştığı ankete göre, seçmenlerin yüzde 62'si İBB'ye terörle itisaklı 500 kişinin alındığı iddiasına inanmıyor. 

İnananların oranı ise sadece yüzde 24. 

AK Partili seçmenlerin yüzde 54,3'ü inanıyorum derken yüzde 26,7'si ise hayır inanmıyorum dedi. 

CHP'li seçmenlerin yüzde 90'ı terörle iltisaklı kişilerin İBB'ye alınmadığına inanırken MHP'li seçmenlerin yüzde 53.3'ü inanıyorum dedi.

Etiketler MetroPOLL Araştırma son anket ekrem imamoğlu süleyman soylu
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