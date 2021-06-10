MetroPOLL'den Sedat Peker anketi: Sedat Peker'in seslendiği 40 yaş altı iddialara inanıyor mu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker videolarının inandırıcılığının vatandaşa yansımasını MetroPOLL araştırdı. Peker'in seslendiği 40 yaş altı iddialara inanıyor mu?

MetroPOLL Araştırma, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ülke gündemini sarsan videolarında sık sık kullandığı "40 yaş altı size anlatıyorum" cümlesinden yola çıkarak bir araştırma yaptı. MetroPOLL araştırmasında "Sedat Peker'in iddialarını inandırıcı buluyor musunuz" sorusunu yönlendirdiği vatandaşların yaş aralıklarını "18-40" ve "41 ve üstü" olarak belirledi.

PEKER'İN İDDİALARI İNANDIRICI MI?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında özellikle seslendiği kesim olan 18-40 yaş aralığındakilerin yüzde 27.1'i iddialara tamamen inandığını söylerken, bu oran 41 yaş ve üstü kişilerde yüzde 27.8 olarak gerçekleşti. Peker'e inananların yüzdeleri başa baş gitmesine rağmen, Peker'e 41 yaş ve üstünün daha çok inandığı görülüyor.

EN ÇOK ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İNANIYOR

Yapılan araştırmaya göre kadınlar Peker'in iddialarının tamamını erkeklere göre daha inandırıcı buluyor. Öte yandan eğitim durumuna göre değerlendirilen sonuçlar ise üniversite mezunlarının Peker'e daha çok inandığını gösteriyor.

PEKER'E EN ÇOK KİMLER İNANMIYOR?

Peker'in iddialarına en çok inanmayanlar ise erkekler, 41 yaş ve üstü kişiler ve ortaokul mezunu ve altında bir eğitim seviyesine sahip olanlar olarak ankete yansıdı.

SEDAT PEKER VİDEOLARININ TAMAMINI KİMLER İZLEDİ?

MetroPOLL tarafından yapılan araştırmada "Sedat Peker videolarını izlediniz mi?" sorusuna gelen cevaplara göre ise, erkekler videoları daha çok izlemiş görünüyor. Peker'in sık sık seslendiği 40 yaş altının aksine videolar 41 yaş ve üstü tarafından daha çok izlenmiş olarak ankete yansıdı. Ve ayrıca Peker'in iddialarının tamamına en çok inanan grup olan üniversite mezunları, bu soruda da videoların tamamını izleyen çoğunluğu oluşturuyor.