MetroPOLL'ün son anketinde AK Parti'ye ''kararsızlar'' darbesi

MetroPOLL son seçim anketini açıkladı. Ankete Kararsız seçmen sayısındaki artış damgasını vurdu. Kararsızım diyen seçmenin bir önceki seçimlerde oy verdiği partiler de açıklandı.

MetroPOLL Araştırma, Ağustos ayı kararsız seçmen anketinin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre Ağustos ayında, henüz bir partiye oy vermekte karar veremeyen seçmenlerin oranı dikkat çekerken, kararsızlar arasında en büyük kaybı AK Parti yaşadı.

Millet İttifakı erken seçim çağrılarını yenilerken, Cumhur İttifakı 2023'ün beklenmesini işaret etmeye devam ediyor.

Araştırma şirketi yetkilileri ise 2022'nin sonunda erken seçim olabileceğini belirtiyor. Tartışmalar sürerken Z kuşağı seçmenle birlikte seçime büyük etki edeceği yakından bilinen kararsız seçmenlerin oranına ilişkin son ankette çarpıcı sonuçlar gözlemlendi.

Metropoll Araştırma, 2018 seçimlerinde oy verdikleri parti baz alınan katılımcılara "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soru. Katılımcılardan yüzde 21.2'i "kararsız" kalırken, kararsızlar arasında en büyük kaybı AK Parti yaşadı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Ağustos ayı itibariyle "Kararsızım" cevabı veren seçmenlerin yüzde 37'si eski AK Parti seçmeni olurken, iktidar partisini yüzde 15.8 ile CHP seçmeni, yüzde 5.3 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 3.3 ile de HDP seçmeni takip etti.