Metropoll'ün son anketinde Albayrak sınıfta kaldı

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı anket son dönemde “Ben dolara bakmıyorum” sözleriyle tartışmaların odağına yerleşen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a olan güveni ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin sadece yüzde 4,9’u ülke ekonomisini en iyi Albayrak’ın yöneteceğini düşünüyor.

Ankete göre ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 22 ile 18 yıldır yönetimde olan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ÜLKE EKONOMİSİNİ EN İYİ YÖNETECEK İKİNCİ İSİM MANSUR YAVAŞ

Erdoğan’dan sonra ülke ekonomisini en iyi yönetecek isim yüzde 6.5 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a olan güven ise yüzde 5.7 olarak belirlendi.

YÜZDE 70 TARİKATLARIN KAMU YÖNETİMİNİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ankette katılımcılara “Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 70’i “Günümüzde tarikat ve cemaatler, kamu kurumlarında organize olup kamu yönetimini etkilemeye çalışıyor” dedi.

Buna karşılık katılımcıların yüzde 21’i bu iddialara katılmadığını belirtti.

MetroPOLL’ün katılımcılara yönelik bir diğer sorusu da “Türkiye’nin Ortadoğu ve dünyadaki durumuna bakılırsa dış politikasını başarılı buluyor musunuz?” oldu.

Katılımcıların yüzde 48’i “Evet” yanıtını verirken, yüzde 45’i ise “başarılı bulmadığını” belirtti.

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