Mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. diken.com.tr'de yer alan habere göre filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında dokuz çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

