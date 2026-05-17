  3. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ofisinde ağır yaralı bulunan kardeşi hayatını kaybetti!

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi olan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 Mayıs'ta ofisinde silahla ağır yaralı halde bulunan iş adamı Aydın Çavuşoğlu, günlerdir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede Yapılan Müdahaleler Kurtaramadı Olay, 5 Mayıs tarihinde Aydın Çavuşoğlu'nun Antalya'nın Alanya ilçesindeki çalışma ofisinde meydana gelmişti. Silahla ağır yaralanmış halde bulunan tanınmış iş adamı, olayın hemen ardından acil olarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Doktorların günlerdir süren tüm çabalarına rağmen Çavuşoğlu'nun bugün yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

Aynı zamanda TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı olan Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu'nun vefat haberi; ailesi başta olmak üzere bölge halkı, siyaset ve spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Olayın ardındaki sır perdesini aralamak amacıyla yetkililerin başlattığı incelemelerin ise sürdüğü öğrenildi. 

