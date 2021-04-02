Mevsimler bile şaşırdı! Nisan ayında kar sürprizi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yüksek kesimlerde, nisan ayında kar sürprizi yaşanırken, alçak kesimlerde ise yağmur etkili oldu.

Gülnar'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışı ara ara devam ediyor.

Vatandaşlar kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle sevinirken, çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenme riskine karşı da endişe ettiklerini belirtti.