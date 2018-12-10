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  3. 10 Aralık 2018 22:28

Mezar odasına şok baskın !

İstanbul'da polis ekipleri, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde antik dönemden kalan mezar ve mağarada ışık görülmesi üzeirne operasyon başlattı.

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Başakşehir'de bulunan tarihi mağaralara baskın düzenleyen polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 defineciyi suçüstü yakaladı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan tarihi mağara ve mezar odalarında defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi'nde antik döneminden kalma mağara ve mezar odası diye adlandırılan yere ani baskın düzenledi.

Işık görülen ve jeneratör ile kazma seslerinin geldiği mağara ve mezar odasına düzenlenen baskında N.B., O.K., E.T. ve E.M. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ile 15 metre su hortumu, 1 kazma, 1 kürek, 1 tırmık, 2 elektrik kablosu, 1 vantilatör ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete getirilerek haklarından işlem yapıldı.

DHA

mezar , defineci , oda
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