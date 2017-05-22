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  3. 22 Mayıs 2017 21:14

Mezarlığa bırakılan bebek hayata tutundu

Kilis'te mezarlığa bırakılan 45 günlük bebek tedavi altına alınarak hayata tutundu.

Mezarlığa bırakılan bebek hayata tutundu
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Kilis'te mezarlığa bırakılan 45 günlük bebek,  Gaziantep'teki bir özel hastanede geçirdiği ameliyatın ardından hayata tutundu.

Bebeğin ameliyatını yapan Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi  Uzmanı Opr. Dr. Erdal Yayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 acil servisten  aldıkları bilgiye göre bebeğin Kilis'te mezarlıkta 1-2 günlükken ağlama sesi  üzerine bulunduğunu söyledi.

Bebek kendilerine geldiğinde 30 günlük olduğunu anlatan Yayla, 15  gündür de tedavisini sürdürdüklerini belirtti.

Bebeğin doğduktan sonra belki 1 gün, belki daha az bir süreyi  mezarlıkta geçirdiğini dile getiren Yayla, kontrol için getirdikleri Kilis Devlet  Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu beyinde hidrosefali denen su toplama  hastalığı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Hastanede bebeğin beynine bu suyu alabilmek için takılan şantın bir  süre sonra çalışmadığını belirten Yayla, "Şant çalışmayınca çocuğun  şuuru kapanıyor. Buna bağlı sara krizleri başlıyor. Bunun üzerine bebek bize  getirildi. Bebek geldiğinde genel durumu kötüydü, şuuru kapalıydı ve sürekli  sara krizi geçiriyordu. Yaptığımız tomografi ölçümleri sonrasında önce genel  durumunu düzelttik. Hemen asıl problem beyindeki su toplamasını azaltmak, basıncı  düşürmek adına yeni bir şant planlandı ve daha sonra şantını değiştirdik. İzleyen  günlerde çocuğun genel durumu düzeldi. Sara krizleri durdu. 3-4 gün sonra da  beslenmeye başladı." diye konuştu.

Son kontrolde bebeğin beynindeki şantın çalıştığını gördüklerini  aktaran Yayla, "Kontrol tomografilerinde beyindeki basıncın düştüğünü, suyun  azaldığını gördük. Tabii bu, genel durumu itibariyle düzeldiğini büyük bir hayati  tehlikeyi atlattığını bize gösteriyor." dedi.

"Devlet sahip çıktı, tedavisini yaptırdı"

Yayla, bebeğin kafasının şu anda arkaya doğru büyük olduğunu dile  getirerek, bunun geldiğinde daha büyük olduğunu, suyun azalmasına bağlı  küçüldüğünü kaydetti.

Yayla, şunları ifade etti:

"Ameliyat oldu, bu iş bitti anlamına gelmiyor. Şant değişme, şant  tıkanma, bunlar devam eder. Hayat boyu devam eder. Bizim açımızdan sevindirici  olan bu bebeği tekrar yaşama döndürmekti. Bu hastalığın doğuştan  olduğunu düşünüyoruz. Beyinde yapısal bir su toplama var. Bebek bize Aile ve  Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla geldi. Şükür ki devlet bu çocuğa sahip  çıkmış, tedavisini yaptırmış oldu. Tabii tekrar devletin himayesinde."

Yayla, bebeğin iyi bir bakımla şu ankinden daha iyi bir hale  gelebileceğini sözlerine ekledi.

"Zeynep" isimli bebeğin Türk uyruklu olduğu öğrenildi.

kilis , mezarlık , bebek