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  3. 04 Mayıs 2018 07:25

Mezarlıkta ağlayan kız bulundu iddiası ortalığı karıştırdı

Çorum'da 4 gün üst üste mezarlığa gelerek ağladığı öne sürülen genç kızın bulunması için yapılan çalışmalarda yine sonuç çıkmadı.

Mezarlıkta ağlayan kız bulundu iddiası ortalığı karıştırdı
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Çorum'da dört gün süresince akşam saatlerinde geldiği mezarlıktaki bir kabrin başında gözyaşı döktüğü iddia edilen genç kızın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalardan yine sonuç çıkmadı.

Kent merkezinde, 28 Nisan'dan itibaren akşam saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için belediye ve polis ekiplerince başlatılan çalışmalara devam edildi.

Dün akşamın aksine mezarlık ve çevresinde kısa bir çalışma yapan ekiplerin aramalarından herhangi bir sonuç alınamadı.

Yüzlerce kişinin mezarlık etrafında toplandığı sırada bir kişinin 'kız bulundu' diye bağırması ortalığın hareketlenmesine neden oldu.

Bu arada, meraklı vatandaşlar da ekiplerin çalışmasına yoğun ilgi gösterdi. Polisin uyarısına rağmen duvarın üstündeki demir korkuluklardan atlayarak mezarlığa giren onlarca vatandaş, el feneri ve cep telefonlarının ışıklarıyla genç kızı aradı.

FIRSATA ÇEVİRDİLER

Olayı fırsata çevirenlerin de olduğu görüldü. Bazı esnafların insan yoğunluğunun bulunduğu Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi’ne gelerek çekirdek ve pamuk şeker sattığı görüldü.

Ayrıca olayı duyan bazı vatandaşlarında küçük çocuklarını alarak mezarlığa geldikleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Ekiplerin, mezarlığın dışına çıkmaları konusundaki uyarısına aldırış etmeyen vatandaşlar, kızın gözyaşı döktüğü iddia edilen, 1982 yılında vefat eden Fatma Ç'ye ait kabristanın çevresi ile yakınındaki kabristanlar arasında gezindi.

Polis tarafından güçlükle mezardan çıkarılan vatandaşlar, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

AA

mezarlık
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